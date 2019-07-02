GÜNCELLEME - Tuzla'da fabrika yangını Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın nedeniyle olay yerine, Tuzla, Pendik, Kartal ve Orhanlı itfaiye ekiplerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle polyester fabrikasının çatısında başlayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.







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