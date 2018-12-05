GÜNCELLEME- Tuzla'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye, bölgeden yönlendirilen 22 araç ve 56 personelle müdahale etti.

Polis, güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi.

Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.