GÜNCELLEME- Tuzla'da fabrika yangını
İtfaiye, 22 araç ve 56 personelle yangına müdahale etti- Yangın kontrol altına alındıDETAYLAR VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ05 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
İSTANBUL (AA) - Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye, bölgeden yönlendirilen 22 araç ve 56 personelle müdahale etti.
Polis, güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi.
Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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