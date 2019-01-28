GÜNCELLEME - Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını Bir geminin kazan dairesinde çıkan yangında yaralanan çalışanlar, hastanede tedavi altına alındıYARALI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangında yaralananlar, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sırasında yaralanan bazı çalışanlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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