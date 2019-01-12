GÜNCELLEME - "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz. Herkesin bilmesi gerekir ki Suriye Kürtleri terörist değil." dedi.

"Suriye'den çekilme ilanı, İran stratejimizle çelişmiyor." ifadelerini kullanan Pompeo, ABD'nin Suriye'deki güçlerinin çekilmesinin, terörle mücadelede gerileme anlamı taşımadığını söyledi.

ABD'nin, Suriye'de sığınmacıların evlerine dönmesini sağlayacak, siyasi bir çözüm süreci bulmaya çalıştığını aktaran Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Koalisyon ve Arap gücü istiyoruz"

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Pompeo, "Bölgede, sorunları aşabilecek bir koalisyon ve Arap gücü istiyoruz." diye konuştu.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir." diye konuştu.

İran konusuna dair ise Pompeo, şunları kaydetti:

"İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir."