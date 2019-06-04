GÜNCELLEME-Tunceli'de terör operasyonu Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandıVALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi. - Valilik açıklaması Valilikten yapılan açıklamada ise Ovacık ilçesi kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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