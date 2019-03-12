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GÜNCELLEME - Tunceli'de polis helikopteri teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Nazımiye ilçesinde hava arızalanarak karla kaplı boş araziye zorunlu iniş yapan polis helikopteri, arızasının giderilmesinin ardından havalandıHELİKOPTERİN ARIZASININ GİDERİLMESİ BİLGİSİ EKLENDİ

12 Mart 2019 Salı 17:52
GÜNCELLEME - Tunceli'de polis helikopteri teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arızalanan polis helikopteri boş araziye zorunlu iniş yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nazımiye ilçesinde, polis özel harekat personelinin görev değişimi dolayısıyla havalanan polis helikopteri arızalandı.

Tecrübeli uçuş ekibi, zorunlu iniş kararı aldıktan sonra boş araziye inişi sorunsuz gerçekleştirdi.

Haberi alır almaz helikopterin iniş yaptığı yere giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve Nazımiye Kaymakamı Can Nazım Kuruca olayı yerinde takip etti.

Polis helikopterindeki 2 pilot, 2 teknisyen, 9 personel ekiplerce sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Tunceli merkezden ilçelerine görevlendirilen polis özel harekat personelinin görev değişimi için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı Diyarbakır Ünal Erkan Polis Heliportu'ndan havalanan "sikorsky" tipi polis helikopterinin Nazımiye ilçe merkezine yakın bir noktada havada arızalanarak zorunlu iniş yapmasının ardından helikopterde inceleme yapıldı.

İnceleme sonrası helikopterin arızalanan parçası tespit edilerek, Diyarbakır'daki Ünal Erkan Polis Heliportu'ndaki görevlilerden talep edildi.

Diyarbakır'dan başka bir polis helikopteriyle bölgeye ulaştırılan söz konusu parça, görevli teknisyenlerce kısa sürede arızalanan parçayla değiştirildi.

Bu işlem sonrası çalıştırılarak bir süre bölgede test edilen polis helikopteri, karla kaplı alandan güvenli kalkış yaparak Diyarbakır'dan gelen polis helikopterinin nezaretinde bu kente geri döndü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:52
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