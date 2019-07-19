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GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği:- "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

19 Temmuz 2019 Cuma 09:25
GÜNCELLEME - Tunceli'de iki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Milli Savunma Bakanlığından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

- "Çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir"

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez kırsalında eylem hazırlığı içindeki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

İHA ile tespit edilen 2 teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:25
  1. 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
  2. terör operasyonu
  3. Tunceli
  4. Tunceli Valiliği

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