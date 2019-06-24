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GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda son iki günde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu", 3'ünün "gri" kategoride olduğu belirlendi- "Turuncu" kategoride aranan teröristlerden Cihan Çelebi'nin, 2017'de ve 2018'de Ormanardı Gırdara köyü bölgesinde yol yapım şantiyesinin emniyetini almakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırı olaylarına katıldığı tespit edildi- "Gri" kategoride aranan teröristlerden Mazlum Atar'ın 2016'da Ovacık ilçesi adliye lojmanlarına bombalı araçla saldırı olayına katıldığı belirlendi TERÖRİSTLERİN KATILDIĞI TERÖR OLAYLARI EKLENDİ

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:38
GÜNCELLEME - Tunceli'de biri turuncu, 3'ü gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde biri "turuncu", 3'ü "gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de son iki günde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu", 3'ünün "gri" kategoride olduğu belirlendi.

Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu "Hakkı Çemişgezek" kod adlı Cihan Çelebi'nin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu "Sidar" kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde "Adnan Piro" kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu "Rızgar" kod adlı Abdulkerim Avras'ın 300 bin lira ödülle, arananlar listesinde "gri" kategoride yer aldığı belirlendi.

- Katıldıkları terör olayları

Teröristlerden Cihan Çelebi'nin, 2017'de ve 2018'de Ormanardı Gırdara köyü bölgesinde yol yapım şantiyesinin emniyetini almakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırı olaylarına katıldığı ortaya çıktı.

Teröristlerden Mahmut Alınbay'ın 2015'te Pülümür'de Kırmızı Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı karşısında bulunan Kalmam Tepe bölgesinde orman kesimi yapan 4 işçi ve 1 işverenin kaçırılması ile 2016'da Nazımiye ilçe merkezine yönelik eylemi yapan grup içerisinde olduğu belirlendi.

Mazlum Atar'ın da 2011'de Tunceli merkez Kuzey istikametinde bulunan Polis Özel Harekat gözetleme noktasına taciz, 2012'de Tunceli Pülümür karayolundaki 15'inci çığ tüneli yakınlarında yol kesme eylemi, bu eylemde 5 aracın yakılması, 2013'te Pülümür Kocatepe yolu mevkisinde Abdullah Başyiğit isimli vatandaşın kaçırılması ve alıkonulması, 2015'te Tunceli Pülümür kara yolunun 13. kilometresinde Uzuntarla mevkisinde meydana gelen yol kesme ve araç yakma, 2016'da Ovacık ilçesi adliye lojmanlarına bombalı araçla yapılan saldırı olaylarına katıldığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:38
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Tunceli

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