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GÜNCELLEME - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Kent merkezi kırsalında düzenlenen ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası ele geçirildiVALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
GÜNCELLEME - Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:00
  1. 1 terörist etkisiz hale getirildi
  2. Tunceli
  3. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Tunceli İl Jandarma Komtanlığı
  5. Tunceli Valiliği

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