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GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisizleştirildiği bildirildiVALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

23 Ağustos 2019 Cuma 18:14
GÜNCELLEME - Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazımiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. Bu çerçevede Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:14
  1. İçişleri Bakanlığı
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