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GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği:- "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da operasyonun kent merkezi kırsalında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, bölgede jandarma özel harekat timlerinin operasyona devam ettiği, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
  1. 3 terörist etkisiz hale getirildi
  2. Ankara
  3. terör operasyonu
  4. Tunceli
  5. Tunceli Valiliği

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