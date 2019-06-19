GÜNCELLEME-Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli Valiliği:- "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi"VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da operasyonun kent merkezi kırsalında gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi." Açıklamada, bölgede jandarma özel harekat timlerinin operasyona devam ettiği, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



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