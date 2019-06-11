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GÜNCELLEME - Trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı

Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kullandığı aracın lastikleri vurularak yakalandı- Gözaltına alınan şüphelinin, "alkollü araç kullanmak" suçundan sürücü belgesine el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve "görevi kötüye kullanmak" suçundan dosya firarisi olduğu belirlendi

11 Haziran 2019 Salı 13:49
GÜNCELLEME - Trafikte makas atan sürücü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin lastikleri vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde, otomobiliyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü takibe aldı.

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyreden sürücüye, Ünalan Köprüsü yakınlarında "dur" ihtarında bulundu. Aracını polis ekiplerinin üzerine süren şüpheli, olay yerindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Polis ekipleri ile şüpheli sürücü arasında kısa süre kovalamaca yaşandı.

Ekipler, aracı Çamlıca gişelerine yakın bir noktada lastiklerini vurarak durdurdu ve sürücüsü Özgür D'yi (39) gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şoförün, "alkollü araç kullanmak" suçundan sürücü belgesine el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve "görevi kötüye kullanmak" suçundan dosya firarisi olduğu belirlendi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi Amirliğinde işlemleri süren şüpheliye, "emniyet şeridi kullanmak", "makas atmak", "emniyet kemeri kullanmamak", "trafik polisinin işaretlerine uymamak" ve "sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak" suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:49
  1. Çamlıca
  2. makas atmak

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