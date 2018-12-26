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GÜNCELLEME - Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı: 17 yaralı

Maçka ilçesinde, korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlanan minibüsteki 17 kişi yaralandıYARALI SAYISI EKLENDİ

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
GÜNCELLEME - Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı: 17 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
  1. Maçka
  2. Trabzon
  3. trafik kazası

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