0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Trablus'taki çatışmalarda 5 kişi öldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 ay sonra yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

16 Ocak 2019 Çarşamba 22:41
GÜNCELLEME - Trablus'taki çatışmalarda 5 kişi öldü

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 aylık ateşkesin ardından silahlı gruplar arasında yeniden başlayan çatışmalarda 5 kişi öldü.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Ahmed bin Ömer, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Bin Ömer, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını, 1 kişinin yoğun bakımda yattığını ifade etti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'ta ateşkes ihlallerine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Trablus'un güney kesimlerinde yaşanan askeri hareketliliğin yakından takip edildiği, olayların tırmanması karşısında seyirci kalınmayacağı, gerekli tüm tedbirlerin alınacağı aktarıldı.

Taraflara sivillerin canlarına, mallarına ya da kamu malına yönelik doğrudan ya da dolaylı bir saldırının, uluslararası insan hakları kanunlarına aykırı olduğu uyarısı yapılan açıklamada, ateş açanların bunlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

- 4 aylık ateşkes sona erdi

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sona erdiren çatışmalar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine başlamıştı.

Çatışmalar Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Terhune Yedinci Tugayı mensupları daha çok Terhune kentindeki El-Kani ailesi üyelerinden oluşurken, Trablus Koruma Gücü ise UMH'ye bağlı Trablus Devrimcileri ile Nuvasi Tugayı bünyesinde yer alıyor.

- 115 kişi ölmüştü

Trablus, 4 ay önce de ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

UMH'ye bağlı olduğunu ileri süren Terhune Yedinci Tugayı, "başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını" iddia ederken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini savunmuştu.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı Nisan 2018'de feshettiğini ve kendisine bağlı olmadığını belirtmişti.

Taraflar arasında 26 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı.

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde aralıklarla devam eden çatışmalarda 115 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 22:41
  1. çatışma
  2. Libya
  3. Trablus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Trablus'taki çatışmalarda 5 kişi öldü
    1. GÜNCELLEME - Trablus'taki çatışmalarda..
    2. Elazığspor'da sözleşmesini fesheden..
    3. Ali Koç'tan bomba sözler: Şu formanın..
    4. Gümüşhane'de tüp patlayan kerpiç ev..
    5. Ömer Halisdemir'in beresi ve çantası..
    6. Esra Albayrak'tan 28 Şubat uyarısı:..
    7. Nijerya'da Lassa sıtması 146 can aldı
    8. Giresun'da eğitime kar engeli
    9. Hakkari'de onlarca kilo esrar ele..
    10. Konya'da otomobil tırla çarpıştı: 4..
    11. Theresa May parlamentodan güvenoyu aldı
    12. Theresa May, parlamentodan güvenoyu aldı
    13. Bu habere dikkat! Saat 19.00'da uçak..
    14. Zigana Dağı'nda kar yağışı
    15. "Çiçero" isimli filmin galası yapıldı
    16. İngiltere Başbakanı Theresa May..
    17. Karlıova'da eğitime kar engeli
    18. Altay Kulübü 105 yaşında
    19. İşte kenevirin bıraktığı kâr
    20. Voleybolda Avrupa Şampiyonası grupları..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?