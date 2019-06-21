0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen erler serbest bırakıldı

ERLERİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

21 Haziran 2019 Cuma 16:45
GÜNCELLEME - Terör propagandası yaptığı iddia edilen erler serbest bırakıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 er, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Şüpheliler, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince kışlada gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan erler, kışlalarına teslim edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:45
  1. er
  2. PKK
  3. serbest
  4. sosyal medya
  5. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarşamba ‘kalkınma’yı görüştü
    1. Çarşamba ‘kalkınma’yı görüştü
    2. Siverek’te ilk defa kapalı yöntemle..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Yeşilyurt Belediyesi Buğday Pazarına..
    5. GÜNCELLEME - Gaziantep'te hırsızlık..
    6. Malatya TSO ile Mersin TSO ‘Kardeş..
    7. Greydere çarpan otomobil pert oldu: 1..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine..
    9. Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün..
    10. Keşan Belediyesinin çöp kamyonları..
    11. İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp..
    12. Balık tutarken baraja düşen vatandaş..
    13. Kaymakam Sağlam, ’Muhtar başkanları’..
    14. Öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi:..
    15. Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram..
    16. Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları..
    17. ESOGÜ'deki cinayetlerle ilgili dava
    18. Büyükşehirden asılsız haberler ve..
    19. Tahir Babaoğlu İnegölspor’da
    20. Ergenekon hakiminin FETÖ’den..
    21. Şanlıurfa’ya şanlı ünvanı verilişinin..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi..
    23. Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
    24. Otomobil kayaya çarptı: 2 yaralı
    25. Nijeryalı çocuk satılmaktan yüzündeki..
    26. TBB Başkanı Feyzioğlu: "Yargı..
    27. Mezuniyette beyaz önlüğünü giydiren..
    28. Trabzon'daki şiddetli yağış
    29. Bakan Varank İstanbul'da
    30. Şort ve parmak arası terlikle yangın..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap