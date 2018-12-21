GÜNCELLEME - Teknoloji mağazalarından 700 bin liralık hırsızlık

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da teknoloji mağazalarından 700 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ve Derince ilçelerinde elektronik ürünler üreten iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını belirledi.

Karamürsel'de yaşanan kovalamacanın ardından aracı durduran ekipler, A.O. (18), O.O. (20), F.A. (19), T.K. (13) ve B.O'yu (17) gözaltına aldı.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramada hırsızlıkta kullanılan maske, ayakkabı ve eldiven ele geçirildi.

Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerin Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da 700 bin lira değerinde elektronik ürün çaldıkları öğrenildi.

Şüphelilerin kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söktükleri, il değiştirirken gittikleri yerlerde plaka çalarak araçlarına taktıkları, bu şekilde takipten kurtulmaya çalıştıkları belirtildi.

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde yurt dışında yayınlanan bir diziden örnek alarak kendilerine has bir "tarz" oluşturduklarını ifade ettikleri, dizideki gibi maskeler aldıklarını, hırsızlık yapacaklarında ayakkabılarını değiştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin camını kırarak kısa sürede ürünleri alıp çıkmaları yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

