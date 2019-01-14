0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

İzmir'de dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin kurtarıldığı olayda kaybolan avcının cansız bedenine ulaşıldı- Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu: - "Özellikle sel sonrası olabilecek olaylarla ilgili vatandaşlarımız her zaman sıkıntı yaşayabilir, vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Avı düşünmesinler, can güvenliği önemli"KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:56
GÜNCELLEME - Teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gölette ördek avlarken fiber teknenin batması sonucu kaybolan avcının cesedi bulundu.

Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisinde yağışın ardından oluşan gölette 3 arkadaşıyla ördek avladığı sırada fiber teknenin batması sonucu kaybolan Mesut Yıkılmaz'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Dalgıçlar, drone desteğiyle zodyak botla bölgeyi taradı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucu Yıkılmaz'ın cansız bedenine fiber teknenin battığı noktadan yaklaşık 10 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Sudan çıkarılarak bota alınan avcının cesedi arama çalışmalarının yürütüldüğü noktaya getirildi. Jandarma, AFAD ve İzmir İtfaiyesi ekiplerince bottan alınan avcının cenazesi, Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıkılmaz'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Dalgıçlarca bulunan 2 av tüfeği de jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kurtarılan ve hastaneden taburcu edilen Hüseyin Karakuş'un, yakınlarına ördek avı için fiber tekneyle açıldıklarını, kuvvetli rüzgar çıktığını, teknenin su almaya başladığını ve panik sırasında battığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Mustafa ve Erkin Ölmez kardeşlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- "Can güvenliği önemli"

Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, çalışmalar sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki 300 bin dönüm tarım arazisinin yaklaşık 100 bin dönümünün su altında kaldığını belirten Otcu, suların çekilmesinin ardından hasar tespitinin net şekilde yapılabileceğini söyledi.

Otcu, 3 avcının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Dün İzmir'den ördek avlamaya gelen 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ünün de cenazesine ulaşıldı, bir vatandaşımız yaralı. Bu havalarda özellikle sel sonrası olabilecek olaylarla ilgili vatandaşlarımız her zaman sıkıntı yaşayabilir, vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. Avı düşünmesinler, can güvenliği önemli. Vatandaşlarımızdan bu tip yerlerden uzak durmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Torbalı ilçesinde dün yağmur sularının birikmesi sonucu oluşan gölette ördek avlayan Hüseyin Karakuş, Mustafa ve Erkin Ölmez ile Mesut Yıkılmaz'ın bulunduğu fiber tekne batmış, AFAD, itfaiye ve deniz polislerinin çalışması sonucu Ölmez kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşılmış, Karakuş yaralı kurtarılmış, Yıkılmaz ise kaybolmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:56
  1. Arama
  2. avcı
  3. İzmir
  4. ördek avı
  5. Torbalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11 su kuyusu açtı
    1. Umuda Koşanlar Derneği, Kamerun'da 11..
    2. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    3. Yunanistan'da "hükümete destek"..
    4. Başkan adayı Döğücü gençlerle buluştu
    5. Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye..
    6. Türk ticaret platformu Modanisa..
    7. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması..
    8. "Her 30 dakikada 1 ayağa kalkın"
    9. Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek
    10. LGS sınavsız yerleştirme kayıt..
    11. TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En..
    12. "Cumhur İttifakı, Türk siyasi..
    13. Mısır kaybolduğu öne sürülen diğer..
    14. Osmanlı Stadı yeniden kapılarını açıyor
    15. Trump'tan güç alan YPG geri adım attı:..
    16. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    17. Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi..
    18. Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ı..
    19. MKE Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile..
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!