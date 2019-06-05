0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü

Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobil yandı- Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybettiDETAYLAR EKLENDİ

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:40
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonrası yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş ve otomobilde bulunan Büşra İbiş (25), Melike Sülün, Şaban Sülün ile Şeyma Yavuz (26) hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan cesetler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:40
  1. kaza
  2. ölü
  3. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek?
    1. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    2. Güneş altında bekleyen yaralıların..
    3. İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da..
    4. Afyonkarahisar’da mesire alanında ot..
    5. Efeler Belediyesi Atatürk büstünü..
    6. MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma..
    7. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden..
    8. Türk Telekom çalışanlarından çevreci..
    9. Üniversite ve gıda ihracatçıları..
    10. O ilimizde 'sarıkız' paniği
    11. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    12. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    13. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    14. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    15. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    16. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    17. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    18. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    19. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    20. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor