GÜNCELLEME - Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
Terör örgütü üyeleriyle irtibatı tespit edilen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ26 Nisan 2019 Cuma 18:59
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdülkerim H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı.
- Olay
Tekirdağ'da önceki gün, terör örgütü DEAŞ şüphelileriyle irtibatı belirlenen Suriye uyruklu Abdülkerim H. (26) gözaltına alınmıştı.
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