GÜNCELLEME - Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu Terör örgütü üyeleriyle irtibatı tespit edilen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdülkerim H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı tutuklandı. - Olay

Tekirdağ'da önceki gün, terör örgütü DEAŞ şüphelileriyle irtibatı belirlenen Suriye uyruklu Abdülkerim H. (26) gözaltına alınmıştı.

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