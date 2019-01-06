0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet

- Çerkezköy'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

06 Ocak 2019 Pazar 16:52
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda çalışan Filiz K. ile aynı iş yerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Filiz K, tabancayla Mehmet Sönmez'e ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sönmez'in cenazesi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Filiz K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Filiz K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:52
  1. cinayet
  2. Çerkezköy
  3. Tekirdağ
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da şiddet tırmanıyor! Asker sokağa indi
    1. Brezilya'da şiddet tırmanıyor! Asker..
    2. AK Partili Külünk'ten flaş uyarı:..
    3. Denizli ilçe belediye başkan adayları..
    4. Kavgalı iki aile törenle barıştı
    5. Tahran'da hava kirliliği nedeniyle..
    6. Şanlıurfa'da kanala düşen atı itfaiye..
    7. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    8. Adıyaman'da zincirleme trafik kazası:..
    9. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    10. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da cinayet
    11. Burdur'da otomobil ile tır çarpıştı: 2..
    12. Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme..
    13. Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak..
    14. Komşu, paradaki sıfırları atıyor
    15. AK Parti Denizli Aday Tanıtım..
    16. Yaşlı adam, yolunu kaybedince donarak..
    17. "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı..
    18. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    19. Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'dan..
    20. Türkmenler Kerkük'te Ortak Operasyon..
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor