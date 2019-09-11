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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura "bağış" gözaltısı

Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü ve memur serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:03
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir okul müdürü ve memura "bağış" gözaltısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağış adı altında velilerden para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü ve memur serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir okulda bağış adı altında velilerden ücret alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Okul Müdürü H.T'nin makam odası ve okulda memur olarak çalışan N.E'nin odasında arama yapıldı.

Aramada üzerinde öğrenci adları ve karşılarında alınan meblağların yazılı olduğu kağıtlar ile üzerine bağış notu düşülmüş kağıda sarılı bin 500 lira para bulundu.

Okul Müdürü H.T. ve okulda görevli memur N.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden okul müdürü, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, memur ise savcılıktan salıverildi.

İki zanlı hakkında Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:03
  1. Bağış
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