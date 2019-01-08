GÜNCELLEME - Tartıştığı öğretmenini tabancayla yaraladı
Afyonkarahisar'da tartıştığı öğretmenini silahla vuran lise öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ08 Ocak 2019 Salı 19:55
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Rahmiye Sare Palalı Teknik Kolejinde derste tartıştığı öğretmeni Cengizhan Özlü'yü ayaklarından silahla yaralayan lise öğrencisi M.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A, tutuklandı.
Yaralanan öğretmen Özlü'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Lise ikici sınıf öğrencisi M.A, derste öğretmeni Cengizhan Özlü ile tartışmıştı. M.A, gitar kutusunda getirdiği tabancayla öğretmeni Özlü'nün ayaklarına ateş etmişti. Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmış, M.A polis ekiplerince yakalanmıştı.
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