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GÜNCELLEME - Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı- Gözaltına alınan kadının eşi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Mart 2019 Cuma 19:52
GÜNCELLEME - Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen Metin Ç, (42) çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Necla Ç. (43) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç. eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:52
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