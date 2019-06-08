GÜNCELLEME - Tarım işçilerini taşıyan pikap devrildi: 1 ölü, 34 yaralı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu bir genç öldü, 34 kişi yaralandıBİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu bir genç yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan Nevaf Karadağ yönetimindeki 23 HS 005 plakalı pikap, Bismil Tepe kara yolu Yenice Mahallesi İnardı mezrası yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine, diğerleri Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Recep Arslan (16) kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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