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GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi MAHKEMEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:30
GÜNCELLEME - Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Uğurluel, savcılıktaki ifadesi sonrası "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:30
  1. FETÖ
  2. gözaltı
  3. Talha Uğruluel
  4. tutuklanma talebi

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