0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Tahran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, RUHANİ'NİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

25 Aralık 2018 Salı 21:07
GÜNCELLEME - Tahran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu'ndan yapılan açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kazada yaralanan 26 kişinin hastanelerde tedavi edildiği ve 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, yetkililere olayın tüm yönleriyle incelenmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Meclis Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nun da olayı soruşturmak üzere bir komite oluşturduğu kaydedildi.

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün bugün öğle saatlerinde devrilmesinin ardından yapılan ilk açıklamada 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 21:07
  1. iran
  2. otobüs kazası
  3. öğrenci
  4. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
    1. Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
    2. 2 yıl aradan sonra kar görünce..
    3. Yaşlı adamı feci şekilde döverek..
    4. "1. Mehmet Ali Özel Fotoğraf..
    5. Baba oğlun soba kavgası kanlı bitti
    6. GÜNCELLEME - Tahran'da öğrencileri..
    7. "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
    8. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjdeler..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    11. Galatasaray, Onyekuru için Everton'a..
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. Saadet Partisi Bursa belediye başkan..
    14. Tunus'taki "mirasta eşitlik" yasa..
    15. Başkan Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e..
    16. Cumhurbaşkanının açıkladığı müjdeler..
    17. Arızalanan yük gemisi battı
    18. Gözler Vasip Vali'de... Ankara'da..
    19. Üniversite öğrencisinin evinde ölü..
    20. Malezya'da yük gemisi battı: 3 kayıp
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?