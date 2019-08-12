GÜNCELLEME - Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht Prensi Yemen'i görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la Yemen konusunu görüştü.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Veliaht Prens Bin Zayid'i Mekke'deki Mina Sarayı'nda kabul etti.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı görüşmede, başta Yemen olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre ise Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, görüşmede, "Suudi Arabistan bölge güvenliğinin temel direğidir." diyerek, iki ülke ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de çok sağlam ve güçlü olacağını ve aynı cephede yer aldıklarını ifade etti.

BAE ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de çatışan tarafları diyaloğa, aklıselime ve ülkenin çıkarlarını üstün tutmaya davet ettiğini kaydeden Bin Zayid, Riyad yönetiminin Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışan taraflara diyalog için Suudi Arabistan'da toplanma çağrısını olumlu karşıladı.

Suudi Arabistan'a dün gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.



Yemen'de ülkenin meşru yönetimine karşı savaşan İran destekli Husilerle mücadelede Yemen ordusuna destek amacıyla oluşturulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun baş aktörlerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen hükümeti tarafından geçici başkent Aden'de son günlerde yaşanan olaylardan sorumlu tutuluyor.

- Ne olmuştu?



Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.



Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.