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GÜNCELLEME - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındıŞÜPHELİNİN UYRUĞU GÜNCELLENDİ, ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

01 Ocak 2019 Salı 15:05
GÜNCELLEME - Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açtığı iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriye uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu Rami G'nin (28) Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yasa dışı muayenehane açarak hamile kadınlara kürtaj yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle muayenehaneye giren polis ekipleri, kendisini doktor olarak tanıtan Rami G. ile yanında çalıştığı öne sürülen Asma A'yı (40) gözaltına aldı.

Muayene olmak için bekleyen Irak uyruklu 9 kişi ile ikamet sahibini emniyet götüren ekipler, yasa dışı muayenehanede bulunan tıbbi cihaz ve ilaçlara da el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Asma A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Rami G. ise adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:05
  1. kürtaj
  2. Samsun
  3. yasa dışı muayenhane

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