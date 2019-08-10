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GÜNCELLEME - Sulama kanalında kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen kişi ve onu kurtarmak için kanala giren işvereni suda kayboldu- Ekipler, kaybolanlardan birinin cesedine ulaştıCESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
GÜNCELLEME - Sulama kanalında kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde sulama kanalına 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görgü tanığı Müşerref Arıkan'ın ifadesi üzerine oğlu Salih Arıkan (27) ile işvereni Zafer Bartın'ın (40) bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü, Marmaris'ten su altı arama ekibi de suya düşenleri aramak için bölgeye hareket etti.

Arıkan'ın cesedi sabaha karşı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Nebediz mevkisinde bulundu.

Bartın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Müşerref Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun, babası hayatta olmadığı için üzgün olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Bayram geliyor babam yok, diye üzülüyormuş. Patronu da beni aradı. Yanıma getirmesini söyledim. Buraya geldiler. Arabadan inmesini istedim. O da inmeyeceğini ve benim binmemi istedi. Sonra ben arabaya bindim. Kanalın oraya kadar geldik. Arabadan indim bana sarıldı. 'Anne bayram geliyor' dedi. Ben de 'Gelsin oğlum, kimsemiz yok' dedim. Elindeki şişeyi suya atmak isterken ayağı kaydı. Terlik vardı. Suyun içine düştü. Arkasından suya giren patronu da onu kurtarmak istedi. O da gitti, ondan da haber yok. Fidan gibi oğlum sudan çıkmadı."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:10
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