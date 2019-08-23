GÜNCELLEME - Sulama kanalına düşen Suriyeli çocuk boğuldu Çocuğun cesedi, olay yerine yaklaşık 8 kilometre mesafede Yeşiloba TOKİ sulama kapaklarının bulunduğu mevkide vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı(CESEDİN ÇIKARTILMASI BİLGİSİ EKLENDİ)

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Suriyeli çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarında oynayan Suriye uyruklu Ali Hevil, dengesini kaybederek suya düştü ve kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kanalda 2,5 kilometre boyunca su üstünde gözle tarama yaptı. Çocuğun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çocuğun babası Ahmet Hevil ve yakınları da olay yerine geldi. Arama çalışmaları sürerken çocuğun cesedi, olay yerine yaklaşık 8 kilometre mesafede Yeşiloba TOKİ sulama kapaklarının bulunduğu mevkide vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartıldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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