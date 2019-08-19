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GÜNCELLEME - Sudan'ın devrik lideri Beşir, hakim karşısında

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılanan eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan da 25 milyon dolar aldığını itiraf etti- Savunma heyeti sözcüsü Ahmed İbrahim et-Tahir, bir sonraki duruşmanın cumartesi görüleceğini belirttiDETAY EKLENDİ

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:58
GÜNCELLEME - Sudan'ın devrik lideri Beşir, hakim karşısında

HARTUM (AA) - Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Yoğun güvenlik önlemleri artında başkent Hartum'daki mahkemeye getirilen devrik lidere, evinde ele geçirilen yüksek miktardaki dövizin kaynağı soruldu.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir (75), kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etti.

Beşir'in evine düzenlenen baskında paraları bulan Tuğgeneral Musa Abdurrahman'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Savunma heyeti sözcüsü Ahmed İbrahim et-Tahir, bir sonraki duruşmanın cumartesi görüleceğini belirtti.

- Duruşma iki kez ertelenmişti

Beşir'in yargılanacağı duruşma 31 Temmuz'da güvenlik gerekçesiyle, 17 Ağustos'ta ise Anayasal Bildiri Anlaşması nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin evinde 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için cumartesi imzalar atılmıştı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:58
  1. eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz
  2. Ömer el-Beşir
  3. Sudan
  4. Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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