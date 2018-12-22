THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME- Sudan'da muhaliflere gözaltı

Güvenlik güçleri, başkent Hartum'da 16 muhalif lideri gözaltına aldı GÖZALTINA ALINAN LİDERLERİN SAYISI GÜNCELLENDİ, DEVLET BAŞKANI YARDIMCISININ AÇIKLAMALARI EKLENDİ

22 Aralık 2018 Cumartesi 21:55
GÜNCELLEME- Sudan'da muhaliflere gözaltı

HARTUM (AA) - Sudan güvenlik güçlerinin ülkedeki yaşam koşulları sebebiyle düzenlenen gösterilerle eş zamanlı olarak 16 muhalif lideri gözaltına aldığı belirtildi.

Aralarında "Komünist Parti" ve "Arap Baası" gibi partilerin de olduğu Sudan Muhalefet Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da muhaliflerin toplantısını bastığı ifade edildi.

Çarşamba günü için siyasi grev ve sivil itaatsizlik kararı alınan muhalefet toplantısında, Ulusal Güçler Koalisyonu lideri Faruk Ebu İsa'nın aralarında bulunduğu 14 muhalif liderin gözaltına alındığı kaydedildi.

AP'ye açıklama yapan Sudanlı aktivistler de ülkenin en büyük muhalif partilerinden Milli Ümmet Partisinin liderleri İbrahim al-Amin ve Sara Nakdallah'ın da gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in dün iki yardımcısı, istihbarat başkanı, içişleri ve dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile ülkedeki protesto krizlerini ele almak için toplantı düzenlediğini bildirdi.

İbrahim, toplantıda, önemli kurumların ordu tarafından korunacağı kararı alındığını açıkladı.

- Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Gösteriler nedeniyle, Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 21:55
  1. gözaltı
  2. muhalif
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik
    1. Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik
    2. İzmir'de silahlı kavga
    3. Evdeki tüfekle kendini vuran çocuk..
    4. Bomba iddia! ABD ile İran görüştü
    5. Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları
    6. Yangında mahsur kalanları itfaiye..
    7. Sayısal Loto çekildi (2)
    8. Ateşlenen çocuğa bunu yapmayın!
    9. GÜNCELLEME- Sudan'da muhaliflere gözaltı
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
    12. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor..
    13. Son yıllarda neden kısırlık arttı..
    14. Numan Kurtulmuş: Vekalet savaşları..
    15. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    16. "Türkiye, Orta Doğu'nun tümünü..
    17. Elma sirkesi ve balı karıştırırsanız...
    18. Voleybol: Toplu sonuç
    19. Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını..
    20. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti