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GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLERİ EKLENDİ

07 Mart 2019 Perşembe 10:23
GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Ankara'ya giden Gürkan Çelik (42) yönetimindeki 16 ABN 467 plakalı yolcu otobüsü, Kemreli köyü mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücü ile yolcular Fadime ve Behçet Karslı, Mehmet Karataş, Caner ve Erol Irmak, Abdulkadir Kaya, Fatma (49) ve Suat Çelikkol (54), Mustafa Yenigül (22), Hilal (29) ve Berat Akarsu (21), Hülya Akarsu Küçük (36), Yasemin Aykut (32), Hatice Akın (49), Alime Yalçın, Sevgi Tank, Cengiz Uğraç, Mehmet Yıldırım, Ensar Güney, Gökhan Aygün, Elif Söylemez, Ömer Erkan Yançı, Salim ve Nahide Yaşar, Ali Seslikaya, Hakan ve Evrim Öze Altunel, Mehmet Uğur Oğuz, Şener Gürbüz, Sefa Şahin ve Ömer Baygutalp yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İmranlı İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:23
  1. İmranlı
  2. otobüs kazası
  3. Sivas

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