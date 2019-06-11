GÜNCELLEME - Sivas'ta kurşunlama ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evi kurşunladığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde ateş açıldı. Şüpheli Y.E'nin (39) kullandığı 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında yakaladı. Otomobil sürücüsü Y.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 62 fişek ile 7 bıçak ele geçirildi. Y.E'nin geçen yıl aynı evin kurşunlanması olayının şüphelisi olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araç, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

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