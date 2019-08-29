0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı

Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 araç suya kapıldı- Vali Salih Ayhan:- "Bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı"DETAYLAR EKLENDİ

29 Ağustos 2019 Perşembe 02:28
GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

Patlamanın Koyulhisar'da gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

- Dere yatağında arama çalışmaları sürüyor

Öte yandan HES kanalının patlamasının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle D-100 kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Ekipler, suyun dere yatağına başka araçların sürükleme ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor. Havanın karanlık olması ve arazi koşulları nedeniyle dere yatağındaki çalışmalarda güçlük yaşanıyor.

Kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleri, yola sürüklenen taş ve kaya parçalarını temizliyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaralılar ise ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suşehri Belediyesi Arama Kurtarma Derneği Ekip Amiri Yalçın Kırılmaz, şöyle konuştu:

"Olay yerine geldiğimizde aşırı su vardı. Sesler, bağırtılar geliyordu. Sudan geçmek mümkün değildi, çok şiddetliydi. Aracın üzerinde 2 kişi yardım istiyordu. İp yardımıyla karşıya geçerek o kişiyi aldık. Akabinde araç sahibi 2 kişiyi daha suyun götürdüğünü bize bildirdi. Sesli arama yaparak yaklaşık 200 metre sonra yaşlı bir kadının sesini duyduk. Su boğazına kadar gelmişti, üşümüştü. Kadının yaklaşık 15 metre yukarısında 9-10 yaşında bir kız çocuğunu da alarak ambulansa sevkini yaptık."

Patlama anında kara yolundan geçen İstanbul'dan İran'a seyreden otobüsteki yolculardan İran uyruklu Ahmad Kuçaki de arıza nedeniyle araçlarının durduğu sırada olayın meydana geldiğini söyledi.

Suyun patlamasıyla 3-4 aracın sürüklendiğini gördüğünü anlatan Kuçaki, dere yatağında sürüklenen kişileri kurtardıklarını dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 02:28
  1. HES sulama kanalı
  2. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı
    1. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    2. GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı
    3. Hatay’da freni patlayan kamyon 12..
    4. Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması:..
    5. Üç madencinin öldüğü patlamada maden..
    6. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    7. Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den..
    8. 5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda..
    9. İzmir’de Otomobil ağaca çarptı: 3 ölü,..
    10. Başkan Erdoğan'dan sert tepki:..
    11. Kağıthane’de bir kişi çarşaf giyerek..
    12. Erdoğan açıkladı: Rusya'ya boşuna..
    13. Sivas'ta HES kanalı patladı
    14. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar..
    15. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki..
    16. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    17. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES..
    18. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri..
    19. Suudi Arabistan, Husilere ait bir..
    20. FETÖ’den ihraç edilen polis uyuşturucu..
    21. İklim aktivisti Greta Thunberg'ten..
    22. Malatya’da silahlı çatışma: 3 gözaltı
    23. İzmir’de 38 düzensiz göçmen yakalandı
    24. 76. Venedik Film Festivali başladı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı..
    26. ABD'den güvenli bölge için yeni..
    27. Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
    28. Tedavileri tamamlanan caretta..
    29. Düğün sonrası yumruklar konuştu
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası