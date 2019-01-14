GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 2 kadın tutuklandı, 2'si kadın 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki evlerde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Çalışmalar sonucu fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen H.Ç, İ.C, H.Ç, B.B. ve H.Ç. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve İ.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.