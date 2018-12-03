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GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu

Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddia edilen 2 kadın tutuklandı- Şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "Koli geldi", "Müsaitsen gel" şifresiyle irtibat kurdukları tespit edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
GÜNCELLEME - Sivas'ta fuhuş operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen 2 kadın tutuklandı, kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki evde fuhuş yaptırıldığı istihbaratı üzerine operasyon başlattı.

Yaklaşık bir ay süren fiziki takip sonucu fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık ettiği öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı.

Kadınların telefonda görüştükleri kişilerle "Koli geldi", "Müsaitsen gel" parolasıyla irtibat kurdukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ve D.T. tutuklandı, B.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:25
  1. fuhuş operasyonu
  2. Sivas

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