0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Haziran 2019 Cuma 17:54
GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Mustafa A. (29) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.

Otomobilde, narkotik köpeği Ares'in de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, aracın motor bölümüne gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:54
  1. eroin
  2. operasyon
  3. Sivas
  4. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar yeniden yapılıyor
    1. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    2. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    3. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    4. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    5. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    6. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    7. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    8. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    9. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    10. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    11. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    12. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    13. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    14. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    15. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    16. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    17. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    18. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    19. ESOGÜ cinayetleri davası
    20. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    21. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    22. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    23. Gökhan Meral Samsunspor’da
    24. Kendini TIR’ın önüne attı
    25. Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    26. Seçimlere sayılı günler kala bomba..
    27. Merkel, Macron’dan aradığı desteği..
    28. Başkan Başdeğirmen’den İstanbul’daki..
    29. Çekek yeri problemi deniz turizmini..
    30. İspendere İçmelerine ziyaretçi akını
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap