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GÜNCELLEME - Şişli'de zincirleme trafik kazası

Halk otobüsleri ve bazı araçların karıştığı trafik kazasında yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırıldı DETAYLAR EKLENDİ

06 Nisan 2019 Cumartesi 23:44
GÜNCELLEME - Şişli'de zincirleme trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyreden Selami Ük yönetimindeki Beşiktaş-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce önündeki 3 otomobile, daha sonra yoldaki iki halk otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüs ve araçlardaki 24 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan bir otobüs sürücüsünü araçtan çıkarırken, kazada yaralanan 24 kişi, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddenin Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Olay yerine gönderilen vinç ve çekicilerin yardımıyla kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 23:44
  1. halk otobüsü
  2. İstanbul Valiliği
  3. Şişli
  4. trafik kazası

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