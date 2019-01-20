0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Şişli'de cinsel saldırı iddiası

Bir parkta yarı çıplak halde bulunan kadının cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı- Hastaneye sevk edilen kadının akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışına karar verildiDETAYLAR EKLENDİ

20 Ocak 2019 Pazar 16:12
GÜNCELLEME - Şişli'de cinsel saldırı iddiası

İSTANBUL (AA) - Şişli'de, bir parkta yarı çıplak halde bulunan ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın sevk edildiği hastanede akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Parkı'nda 08.30 sıralarında G.Y, belden altı yarı çıplak şekilde parkta yatar halde bulundu. Kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

G.Y'nin cinsel saldırıya uğradığını söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis olay yeri çevresinde yaptığı çalışmada 2 tanığın ifadesine başvurdu. Tanıklar, kadını bir gün önce aynı parkta belden aşağı çıplak gördüğünü ve etraftakilerden para istediğini anlattı.

İfadesine başvurulmak üzere polis merkezine getirilen kadın, saldırgan ve dengesiz davranışları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hekim muayenesi sonucu akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen kadının, Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:12
  1. Cinsel saldırı
  2. Şişli
  3. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ALS hastası kardeşlerimizin umutlarını canlı tutan her girişim çok kıymetlidir"
    1. "ALS hastası kardeşlerimizin..
    2. İçişleri Bakanı Soylu'dan adres..
    3. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    4. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    5. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    6. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    7. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26..
    10. Saadet Partisinin aday tanıtım hazırlığı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin..
    12. Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı!
    13. Tahincioğlu All-Star 2019
    14. Maçın ardından
    15. İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik..
    16. Şehit yakınları doğaya yem bıraktı
    17. Mezarlıkta bıçakladılar!
    18. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    19. Seymenlerden Özhaseki'ye ziyaret
    20. Maçın ardından
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?