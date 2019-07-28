GÜNCELLEME - Şırnak ve Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
Şırnak kırsalında, Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen operasyonlarda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi- Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldiETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI GÜNCELLENDİ28 Temmuz 2019 Pazar 16:07
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Şırnak kırsalında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist daha silahları ile etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 4, Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde 2, Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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