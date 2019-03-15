GÜNCELLEME - Şırnak merkezli terör operasyonu: 8 gözaltı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ŞIRNAK (AA) - Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap Sulh Ceza Mahkemesinin haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Suçu" işlediği değerlendirilen 8 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladığı ayrıca birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye’de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi.





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