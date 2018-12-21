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GÜNCELLEME - Sırbistan'da tren otobüse çarptı: 5 ölü

Nis yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldiÖLÜ SAYISINDAKİ ARTIŞ VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 17:33
GÜNCELLEME - Sırbistan'da tren otobüse çarptı: 5 ölü

NİS (AA) - Sırbistan'ın güneyindeki Nis şehri yakınlarında yolcu treninin, hemzemin geçitte öğrencileri taşıyan otobüse çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Uyarıcı trafik işaretlerinin bulunmadığı bir hemzemin geçitte meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralananların tamamının otobüsteki yolcular olduğu bildirildi.

Nis şehrindeki hastanede bulunan yaralıları ziyaret eden Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, burada yaptığı açıklamada, 24 yaralıdan 13'ünün halen yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Otobüsteki iki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğünü aktaran Loncar, "Bu çocukların ikisi de 16 yaşında. Kızın merkezi sinir sisteminde ciddi hasar meydana gelmiş. Beyin cerrahlarımız bu kızımızı ameliyat etti, ama kendisi hala komada. Diğer erkek ağır yaralının ise omurgasında ciddi kırıklar var. Doktorlar, her ikisi için mücadele etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Loncar, diğer yaralıların durumunun ise stabil olduğunu aktardı.

Yerel saatle 7.30 sularında meydana gelen kazada, trenin çarpması sonucu öğrencileri taşıyan otobüs ikiye ayrıldı. Kaza nedeniyle trenin vagonlarından biri de raydan çıktı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:33
  1. kaza
  2. Nis
  3. otobüs
  4. Sırbistan
  5. tren

YORUM YAZ

  • Muhammet GençMuhammet Genç52 dk önce
    BÜYÜKLERİMİZDEN ÖĞRENDİĞİMİZİ SÖYLEYELİM "TOPRAKLARI BOL OLSUN"DARISI GERİDE KALANLARIN BAŞINA.

Günün Özeti

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