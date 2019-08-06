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GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını

Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI EKLENDİ

06 Ağustos 2019 Salı 20:08
GÜNCELLEME - Sinop'ta orman yangını

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Sinop ve çevre illerden bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.

- Yangın kontrol altına alındı

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin özverili çalışmaları sonrasında yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarına başlandığını aktarın Kalaycı, "Boyabat ilçemizde meydana gelen orman yangını şu an itibarıyla kontrol altına alınmış durumda. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarına başladı. Geçmiş olsun." dedi.

Ekiplerce bölgede yapılan ölçümlerde, yangından 25 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:08
  1. Boyabat ilçesi
  2. orman yangını
  3. Sinop

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