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GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı teknesinin batması

Kayıp kişinin bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmasına ara verildiÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

11 Ocak 2019 Cuma 18:41
GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı teknesinin batması

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın bulunması amacıyla dün ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı.

Sahil güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan aramalarda Yağcı'ya ait bir bulguya rastlanmaması üzerine çalışmalara ara verildi.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

Yılmaz ve Çetin, Gerze'deki tedavilerinin ardından Sinop Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:41
  1. arama çalışması
  2. balıkçı teknesi
  3. Gerze ilçesi
  4. Murat Yağcı
  5. Sinop

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