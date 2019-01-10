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GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

Batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna alınan 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi- Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyorÖLÜ SAYISI EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 13:18
GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden sahil güvenlik botuna çıkarılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi, kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de Gerze açıklarında bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, 3 kişiyi bota aldı. Bota alınanlardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayıp bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:18
  1. balıkçı teknesi
  2. Gerze
  3. Karadeniz

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