GÜNCELLEME - Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı SÜRÜCÜ VE PLAKA BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde, Orhan Akar'ın kullandığı 34 JJ 7481 plakalı, köylüleri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki Hüseyin Budak (7) yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları askeri helikopterle kent merkezinde nakledilerek Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Hacı Akbudak (60), hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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