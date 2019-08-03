0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Manisa'da otobüste çıkan yangında yolcuların zamanında tahliye edilmesiyle ölen ya da yaralanan olmadı VALİLİK AÇIKLAMASI VE RÖPORTAJ EKLENDİ

03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:30
GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait İbrahim Baylan'ın kullandığı 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsü, Manisa-Balıkesir kara yolu Gelenbe Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden ve otobüsü durduran sürücü, yolcuları tahliye etti.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Yolcuların bir başka otobüsle seyahatlerine devam etmeleri sağlandı.

Yolculardan Rıdvan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda alevleri fark ettiklerini ve bunun üzerine araçtan indiklerini anlatarak, "İstanbul'a gidiyordum. Otobüste 15 kişi vardı. Büyük bir kazadan kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

- Valilik açıklaması

Manisa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Saat 19.30 sıralarında İzmir'den İstanbul istikametine giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 21:30
  1. manisa
  2. otobüs
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    1. Güneş yanığını tedavi etmenin yöntemleri
    2. Yanarak can veren oğluna ve kardeşine..
    3. ABD’de alışveriş merkezine silahlı..
    4. Nehirde kaybolan çocuğun cansız..
    5. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya..
    6. Yunanistan'ın gizli hedefi Megali..
    7. Mustafa Elitaş: “Sanayicimize..
    8. Hakkari’de 2 PKK’lı teslim oldu
    9. Kayserispar Şamil Çinaz ile sözleşme..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan özel sporculara..
    11. Rusya'da seçim protestosu
    12. Otobüs yangınından etkilenen hasta..
    13. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    14. Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporculara..
    15. Kayserispor'da sezon hazırlıkları
    16. Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani'den..
    17. Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    18. Keçiören Belediyesinden toplu sünnet..
    19. Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi..
    20. Katar Emiri Temim, Fransa..
    21. GÜNCELLEME - Seyir halindeki yolcu..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    24. ABD'de FETÖ'cü okul yöneticisi Tarım'a..
    25. ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı..
    26. Bakan Kurum: “Ulubey Kanyonu’ndaki..
    27. Katar, Uygur Türkü'nü Çin'e iade..
    28. ABD’de silahlı saldırı
    29. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    30. Roma hazırlık maçında Lille'i yendi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu