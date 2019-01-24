GÜNCELLEME - Sertavul Geçidi'nde kar yağışı Kar yağışı nediyle kapanan Karaman-Mersin kara yolu ulaşıma açıldıYOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Karaman-Mersin kara yolu araç trafiğine açıldı.

Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Karaman-Mersin kara yolu ulaşıma kapandı. Bazı araçların yolda kaldığı bölgede Mut Bölge Trafik ekipleri, araçları geçit yakınlarındaki bir dinlenme tesisine yönlendirdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü şekilde araç trafiğine yeniden açıldı.

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