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GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği gölde kayboldu

İznik Gölü'nde tekneden suya atladıktan sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

13 Ağustos 2019 Salı 20:04
GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği gölde kayboldu

BURSA (AA) - Bursa'da, serinlemek amacıyla girdiği İznik Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Orhangazi ilçesinden İznik'e gelen Özcan Demirtaş (22) ve Oğuz Çelik, Müşküle Mahallesi sahilinden kayıkla göle açıldı.

Bir süre sonra yüzmek için kayıktan göle atlayan Demirtaş'ın çırpındığını gören Çelik de suya girerek arkadaşını kurtarmaya çalıştı.

Olayı gören sahildeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Çevredekiler tarafından bir süre sonra sudan yarı baygın çıkarılan Çelik, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalova'dan gelen deniz polisi su altı ekibi, İznik Jandarma Komutanlığı bot timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Demirtaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarda Demirtaş'ın cansız bedeni, kıyıdan 70 metre açıkta bulundu.

Olay yerine gelen Demirtaş'ın annesi, babası, eşi ve yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Ceset, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Demirtaş'ın 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 20:04
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